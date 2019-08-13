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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18202

На Сумщине фейковый банкир обманул женщину на 24 тысячи

58-летняя жительница одного из сел Роменского района, слепо доверившись телефонному собеседнику, сообщила ему конфиденциальную информацию по собственным банковским карточкам.

О злоумышленнике, который назвался работником службы безопасности одного из банков, сообщила сама потерпевшая. По ее словам, мужчина предложил провести определенные операции для сохранения денег, которые находились на ее счетах. Женщина выполнила все указания и главное - предоставила телефонному собеседнику всю конфиденциальную информацию о своих банковских карточках: код с их обратной стороны, номера и т.п. После чего на ее телефон пришло СМС-сообщение с цифрами, которые она также сообщила мужчине. О том, что ее обманули, женщина поняла, когда сама позвонила в банковское учреждение, в котором обслуживалась. Там сообщили, что недавно с двух банковских счетов ее карточек были сняты 5 и 19 тыс. гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Работники полиции в очередной раз подчеркивают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные, реквизиты своих банковских счетов, не выполняйте никаких действий по просьбе «работников банка», ведь настоящие работники банковских учреждений даже в выходные или праздничные дни не проводят никаких операций в телефонном режиме. Если о проблемах со счетом сообщает по телефону «банковский работник» - позвоните в банк и выясните ситуацию.

В случае, когда вы потеряли мобильный или сим-карта перестала работать, сразу же заблокируйте привязанные к этому номеру телефона банковские карточки.

Только ваша бдительность и здравый смысл обезопасит вас от мошеннических действий злоумышленников, сообщает Отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Мошенничество

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