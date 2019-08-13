Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 11-го тура

Высшая лига
6 сентября
16:00, Кролевец, стадион им. М.Лавринца
ФК «Кролевец» Кролевец - ФК «Тростянец-2» Тростянец
7 сентября
15:00 Сумы, «Юбилейный»
ФК «LS Group» Сумской район - ФК «Дружба» Дружба
16:00, Тростянец, им. В.Куца
ФК «Тростянец» Тростянец - ФК «Шостка» Шостка
17:00, Ромны, Им.В.Окипного
ФК «Ромны» Ромны - ФК «Гранум» Снежки
Первая лига
17:00 Конотоп, «Локомотив»
«Кристалл» Конотопский район - «Украина-Аграрная» Токари
17:00 Лебедин
«Лебединец» Лебедин - «Явор» Краснополье
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