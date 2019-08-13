Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59325

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 11-го тура

6-7 сентября будут сыграны матчи 11-го тура в чемпионате области по футболу.

Высшая лига

6 сентября

16:00, Кролевец, стадион им. М.Лавринца

ФК «Кролевец» Кролевец - ФК «Тростянец-2» Тростянец

7 сентября

15:00 Сумы, «Юбилейный»

ФК «LS Group» Сумской район - ФК «Дружба» Дружба

16:00, Тростянец, им. В.Куца

ФК «Тростянец» Тростянец - ФК «Шостка» Шостка

17:00, Ромны, Им.В.Окипного

ФК «Ромны» Ромны - ФК «Гранум» Снежки

Первая лига

17:00 Конотоп, «Локомотив»

«Кристалл» Конотопский район - «Украина-Аграрная» Токари

17:00 Лебедин

«Лебединец» Лебедин - «Явор» Краснополье

Спорт Анонс Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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