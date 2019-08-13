В Ахтырке полицейские задержали наркодилера

Когда работники Ахтырского отдела полиции получили информацию, что 19-летний местный житель торгует марихуаной, открыли уголовное производство по ч.2 ст 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление. хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств», в рамках которого начали ряд мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности.
Информация нашла свое подтверждение. Парня задержали в помещении одного из торгово-развлекательных заведений города после сбыта «дозы» наркотика. При нем полицейские обнаружили полученные от продажи деньги, а также еще один пакет с марихуаной, который предназначался очередной наркозависимой личности. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.
«По месту его проживания был проведен санкционированный обыск. В доме нашли измельченную марихуану, устройства для курения, а на территории домовладения 80 кустов конопли, - говорит Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции, - кусты мы уничтожили. По ценам черного рынка, стоимость уничтоженных нами наркотических растений составляет более 300 000 гривен».
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Наказанием за сделки с наркотиками может стать от 6 до 10 лет лишения свободы.
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