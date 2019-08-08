На Сумщине вместо Лебединого озера осталась лужа

«Лебедин. На фото дно высохшего в этом году озера Лебединое, бывшей жемчужины города. Таким печальным событием ознаменовалось 365-летний юбилей Лебедина. Прилетали недавно сюда несколько лебедей, погуляли по сухому дну, поматюкалися, типа: «Где, б..я, мы, символ вашего города Лебедин, плавать будем?!», и улетели. Возможно, в соседний Тростянец, может, и дальше. Скорее всего, у лебединцев не будет ни озера, ни лебедей на нем...», - написал он.
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