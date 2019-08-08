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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине вместо Лебединого озера осталась лужа

Фото с высоты птичьего полета бывшего Лебединого озера выложил в Фейсбуке Павел Юрченко.

«Лебедин. На фото дно высохшего в этом году озера Лебединое, бывшей жемчужины города. Таким печальным событием ознаменовалось 365-летний юбилей Лебедина. Прилетали недавно сюда несколько лебедей, погуляли по сухому дну, поматюкалися, типа: «Где, б..я, мы, символ вашего города Лебедин, плавать будем?!», и улетели. Возможно, в соседний Тростянец, может, и дальше. Скорее всего, у лебединцев не будет ни озера, ни лебедей на нем...», - написал он.

Общество Лебедин Лебединое озеро

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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