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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10268

В Сумах на Бандеры опять авария

Сегодня, 5 сентября, около 14.00 на перекрестке ул. Степана Бандеры и Ильинской произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, водитель «Мазды» хотел повернуть с ул. Степана Бандеры, но не заметил из-за припаркованных автомобилей, двигающегося по главной дороге на ул. Ильинскую «БМВ», поэтому произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

На водителя «Мазды» составляют протокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Из-за аварии затруднено движение на этом участке, а троллейбусы № 1 и № 2 разворачиваются на Центральном рынке.

Право Дтп

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