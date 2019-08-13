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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40424

На Сумщине дали по 7 лет за нападение на «менялу»

Двое 21-летних парней, совершивших разбойное нападение, получили справедливое наказание.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что 29 апреля 2018 года в г. Шостка двое мужчин пытались отобрать сумку у потерпевшего. Нападавшие знали, что мужчина занимается обменом валют, поэтому с собой у него должна быть наличные деньги. В тот день, вооружившись битой, они зашли в подъезд многоквартирного дома, где на лестнице между 1 и 2 этажами ждали его возвращения домой. Около 14.40 в подъезд зашел пострадавший. Когда начал подниматься по лестнице, один из нападавших ударил его сзади по голове битой и пытался вырвать из рук барсетку. Пострадавший не растерялся, начал сопротивляться и схватил одного из нападавших. Другой убежал. Задержанного нападающего пострадавший затащил в квартиру и вызвал полицию. Через несколько часов сотрудники полиции задержали другого.

«Суд первой инстанции признал обоих обвиняемых виновными в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный группой лиц) УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Шосткинская местная прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции. Приговором Полтавского апелляционного суда от 3 сентября 2019 года обвиняемому, который ударил потерпевшего битой по голове, назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Его соучастник проведет за решеткой 7 лет. Приговор вступил в законную силу с момента провозглашения», - рассказал прокурор Шосткинского местной прокуратуры Вячеслав Шкатула, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Разбой Шостка

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