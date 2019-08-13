Сумские синоптики предупреждают о тумане и грозах

Будьте осторожны, а водители крайне внимательны на дороге, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В среду, 4 сентября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую кратковременные дожди....
Холодной атмосферный фронт с северо-востока не принесем осадков, лишь некоторое снижение температуры воздуха в последние дни недели....
Праздничные дни в Сумской области пройдут под влиянием антициклона, ожидается теплая, сухая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр....