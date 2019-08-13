Сумские синоптики предупреждают о тумане и грозах По прогнозу областного Гидрометцентра, 6 сентября в области и по г. Сумы ожидается ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, днем - гроза (1 уровень опасности, желтый).

Будьте осторожны, а водители крайне внимательны на дороге, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.