В центре Сум столкнулись «Форд» и «ВАЗ»

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, женщина за рулем «Форда», выезжая с прилегающей территории на ул. Героев Сумщины, не предоставила преимущество автомобилю «ВАЗ», который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. Никто не пострадал.
На водителя «Форда» патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).
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