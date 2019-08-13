В центре Сум столкнулись «Форд» и «ВАЗ» Сегодня, 5 сентября, около 16.30 на ул. Героев Сумщины произошла авария.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, женщина за рулем «Форда», выезжая с прилегающей территории на ул. Героев Сумщины, не предоставила преимущество автомобилю «ВАЗ», который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. Никто не пострадал. На водителя «Форда» патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).