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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36394

В Сумах нет 177 тысяч на ремонт опоры Псельского моста

Похоже, пешеходный мост через Псел с Псельской на Заливную в этом году не дождется ремонта.

Фото Александра Шария

Подходит к концу третий квартал, к концу которого департамент инфраструктуры обещал отремонтировать разваливающуюся опору пешеходного моста в районе «Здыбанки». Такой ответ давали чиновники на петицию о его состоянии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на ремонт нужно 177 тыс. грн, однако их в бюджете нет.

Напомним: мост подмарафетили в прошлом году, заменив фонари и покрасив перила, однако дальше дело не пошло…

Общество Ремонт моста

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