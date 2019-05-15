В Сумах нет 177 тысяч на ремонт опоры Псельского моста Похоже, пешеходный мост через Псел с Псельской на Заливную в этом году не дождется ремонта.

Подходит к концу третий квартал, к концу которого департамент инфраструктуры обещал отремонтировать разваливающуюся опору пешеходного моста в районе «Здыбанки». Такой ответ давали чиновники на петицию о его состоянии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на ремонт нужно 177 тыс. грн, однако их в бюджете нет.

Напомним: мост подмарафетили в прошлом году, заменив фонари и покрасив перила, однако дальше дело не пошло…