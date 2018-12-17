У Сумах пройде фестиваль вареників

Форум пройде на території Сумського національного аграрного університету 14 вересня. В рамках форуму пройде також фестиваль вареників та чемпіонат з їхнього поїдання. Початок фестивалю об 11.00. Початок форуму з 9.00.
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Сегодня, 6 февраля, в Сумском национальном аграрном университете проходят выборы ректора....
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