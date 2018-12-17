Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49260

У Сумах пройде фестиваль вареників

У Сумах в рамках форуму «Сумщина аграрна 2019» пройде фестиваль вареників.

Форум пройде на території Сумського національного аграрного університету 14 вересня. В рамках форуму пройде також фестиваль вареників та чемпіонат з їхнього поїдання. Початок фестивалю об 11.00. Початок форуму з 9.00.

Общество СНАУ Фестиваль вареников

По тематике

В СНАУ открыли новые учебно-научные лаборатории
17.04.2019 17:27

В СНАУ открыли новые учебно-научные лаборатории

В открытии лаборатории диагностики полимеразной цепной реакции и лаборатории экологического земледелия и природопользования в Сумском национальном аграрном университете приняли участие...

В.Ладыка безальтернативно избран ректором Сумского НАУ
07.02.2019 14:56

В.Ладыка безальтернативно избран ректором Сумского НАУ

6 февраля в Сумском национальном аграрном университете состоялись выборы ректора....

В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки
06.02.2019 14:46

В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки

Сегодня, 6 февраля, в Сумском национальном аграрном университете проходят выборы ректора....

КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве
18.01.2019 17:36

КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве....

В Сумах сделали стаканчики для кофе из кофе
17.12.2018 11:20

В Сумах сделали стаканчики для кофе из кофе

Доцент кафедры пищевых технологий СНАУ Дмитрий Бидюк сообщил в Фейсбуке о новом достижении сумских ученых....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.