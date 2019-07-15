Иван Редкач пообещал нокаутировать легендарного американца Шосткинский боксер Иван Редкач пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриена Бронера.

Об этом сообщает EsNews в YouTube.

По словам Редкача, его тренер – знаменитый в прошлом боксер Шейн Мозли готовит его к большим победам и украинцу безразлично, против кого выходить в ринг.

«Мозли? С ним тяжело тренироваться. Почему? Он заставляет меня работать, готовиться к большим победам. Нет разницы, с кем я буду драться в следующем бою. Бронер, будь готов, я нокаутирую тебя. Верь мне. Бронер говорит, что это легкий бой для него? Александер говорил подобное. Но мне нет разницы, я верю в себя, много работаю с Шейном и нокаутирую Бронера», – пообещал Редкач.

Поединок украинца против американца в полусреднем весе (до 66,7 кг) должен состояться в октябре в США.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В январе 2019 года американец уступил легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.

В активе 32-летнего Редкача 28 боев: 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.