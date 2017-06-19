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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке в подъезде многоквартирного дома поймали лису

Сегодня, 5 сентября, в обеденное время в одном из подъездов дома №24 по улице Циолковского поймали молодую лису.

Лисенок забрел в подъезд и уснул на межлестничной площадке. В это время его обнаружили жильцы дома, накрыли и поймали.  Об этом сообщает депутат Шосткинского горсовета Виктор Калиновский, к которому обратились жильцы.

Он проинформировал управление по чрезвычайным ситуациям Шосткинского горсовета и ветеринарную службу. Специалисты выехали на место.

Как сообщил Владимир Ревенко, и.о. начальника Шосткинского горрайонного управления Главного управления Госпородпотребслужбы в Сумской области, лисенок ручной, предположительно, ему около 6 месяцев:

– Конечно, такое поведение для дикого животного неадекватно и может свидетельствовать о вирусе бешенства. Лисенка забрали в Шосткинскую городскую больницу ветеринарной медицины на 10-дневное карантинование, за ним наблюдаем и кормим. И люди, которые его нашли, помогают. В течение 10 дней могут проявиться симптомы бешенства, если будет подозрение на заболевание, лисенка придется умертвить и отправить в лабораторию на исследования. Если же лисенок окажется здоровым, рассматриваем предложения: может, отдадим в зоопарк, связались с общественной организацией «Четыре лапы»… В крайнем случае, выпустим в дикую природу.

А жителей улиц Циолковского и Свемовской, которые содержат домашних животных, горветбольница информирует о проведении в ближайшее время прививок против бешенства. Объявления с графиком прививок разместят у входов в подъезды, пишет Шостка.инфо.

Общество Лиса

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