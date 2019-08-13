Сотни сумчан сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды.

В связи с аварией на водопроводной сети диаметром 150 vv по улице Харьковская, 58б сегодня, 6 сентября, в 7:15 прекращено водоснабжение домов №№ 58а, 58б, 58г по данной улице.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.