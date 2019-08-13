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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17480

Сотни сумчан сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды.

В связи с аварией на водопроводной сети диаметром 150 vv по улице Харьковская, 58б сегодня, 6 сентября, в 7:15 прекращено водоснабжение домов №№ 58а, 58б, 58г по данной улице.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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