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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28200

На Сумщине будут судить чиновника Лебединской мэрии, который требовал 10 тыс. грн взятки

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела Лебединского городского совета.

В ходе следствия прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области и следственным управлением Нацполиции задокументировано, как указанный служащий требовал 10 тыс. грн неправомерной выгоды от физического лица за выдачу разрешительных документов на установление развлекательных площадок вблизи парка в г. Лебедин. В июне 2019 года правоохранителями также зафиксирован факт получения начальником отдела аванса в размере 5 тыс. грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Лебедин

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