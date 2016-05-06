Нардеп с Сумщины бездомный по декларации Нардеп Артем Ковалев, который прошел в парламент по списку «Слуги народа», в своей декларации не указал жилья ни в собственности, ни в аренде, ни на другом праве пользования.

Не указано в его декларации и жилья его жены и дочери. Согласно этому документу, нардеп Ковалев и его семья - бездомные. Как место регистрации (прописки) в декларации г-на Ковалева указанная Шостка, пишет sumy.today.

Из недвижимости в декларации Артема Ковалева указаны только два земельных участка в Киевской области: в Гореничах Киево-Святошинского района площадью 13,3 сотки и в Ясногородке Макаровского района площадью 29,97 соток.

Кром етого, Артем Ковалев владеет корпоративными правами трех компаний: иностранного предприятия «1+1 продакшн» в размере 0,2777% от общего капитала на сумму более 487 тыс. гривен, ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» - 0,0862% на сумму 603 гривны и 20% ООО «Книголав» на сумму 200 тыс. гривен.

Согласно декларации, за прошлый год Артем Ковалев получил 781,5 тысячи гривен зарплаты в ТОВ «УКРАИНСКОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ» и 36,1 тысячи гривен в «1+1 ИНТЕРНЕТ». Кроме этого, нардеп имеет наличные сбережения. А именно, 380 тыс. долларов, 180 тыс. евро и 350 тыс. гривен. На его банковских счетах, согласно декларации, хранится еще 158,3 тысячи гривен.