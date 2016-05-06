Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38324

Нардеп с Сумщины бездомный по декларации

Нардеп Артем Ковалев, который прошел в парламент по списку «Слуги народа», в своей декларации не указал жилья ни в собственности, ни в аренде, ни на другом праве пользования.

Не указано в его декларации и жилья его жены и дочери. Согласно этому документу, нардеп Ковалев и его семья - бездомные. Как место регистрации (прописки) в декларации г-на Ковалева указанная Шостка, пишет sumy.today.

Из недвижимости в декларации Артема Ковалева указаны только два земельных участка в Киевской области: в Гореничах Киево-Святошинского района площадью 13,3 сотки и в Ясногородке Макаровского района площадью 29,97 соток.

Кром етого, Артем Ковалев владеет корпоративными правами трех компаний: иностранного предприятия «1+1 продакшн» в размере 0,2777% от общего капитала на сумму более 487 тыс. гривен, ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» - 0,0862% на сумму 603 гривны и 20% ООО «Книголав» на сумму 200 тыс. гривен.

Согласно декларации, за прошлый год Артем Ковалев получил 781,5 тысячи гривен зарплаты в ТОВ «УКРАИНСКОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ» и 36,1 тысячи гривен в «1+1 ИНТЕРНЕТ». Кроме этого, нардеп имеет наличные сбережения. А именно, 380 тыс. долларов, 180 тыс. евро и 350 тыс. гривен. На его банковских счетах, согласно декларации, хранится еще 158,3 тысячи гривен.

Политика Артем Ковалев Декларация о доходах Нардеп

По тематике

13.08.2019 11:14

Глава сельсовета на Сумщине заплатит штраф за несвоевременное представление декларации

Глава Анновско-Вировского сельского совета Белопольского района подвергнут штрафу в сумме 850 гривен за несвоевременное представление декларации....

Сколько получил уволенный директор департамента инфраструктуры Сум
14.03.2019 10:43

Сколько получил уволенный директор департамента инфраструктуры Сум

Бывший директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко подал в НАПК ежегодную декларацию о доходах....

Мэрия Сум выплатила замначальнику областной полиции почти миллион
11.03.2019 16:01

Мэрия Сум выплатила замначальнику областной полиции почти миллион

Об этом стало известно из электронной декларации заместителя начальника ГУ Нацполиции в Сумской области Олега Кузминкова, которую он подал в...

25.01.2019 15:20

На Сумщине депутата оштрафовали за коррупцию

Сегодня, 25 января, рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении депутата Николаевского поселкового совета, сообщает Белопольский районный...

Новым руководителем аппарата Сумской ОГА стал бизнесмен-миллионер
06.05.2016 12:56

Новым руководителем аппарата Сумской ОГА стал бизнесмен-миллионер

Новый руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в прошлом году заработал почти миллион гривен....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.