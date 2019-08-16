У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID

Привід не так важливий, як мета — поділитися з сумчанами власними досягненнями та стимулювати розвиток підприємництва, руйнуючи міфи і розповідаючи справжні історії започаткування власної справи.
Під час фестивалю відбудеться таке:
— Фудкорт із сумськими кафе, ресторанами та іншими закладами, що вміють робити смачно
— Ринок, де будуть можна буде придбати сумську продукцію: від сирів і вин до фруктів та овочів
— Маркет, на якому можна буде знайти не лише вироби сумських майстрів, а і дізнатися про заклади, які надають різноманітні послуги сумчанам
— Фінальна вечірка з крутими артистами, яких ми анонсуємо згодом
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Розклад фестивалю
14:00 - 19:00 Початок роботи всіх локацій Фестивалю
15:00 Нагородження підприємців-переможців конкурсу “Кращий підприємець року”
16:00 - 20:00 Лекторій: виступи спікерів
19:00 Вечірка з крутими артистами
23:00 Відпочинок та нетворкінг
Місце: Трибуна парк, стадіон «Ювілейний».
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