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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05761

На Чупаховском водохранилище браконьеры наловили 53 кг карася

Совместные рейды полицейских и рыбоохранного патруля стали на Сумщине традиционными. На этот раз правоохранители отправились на Чупаховское водохранилище.

В ходе рейда были задержаны двое местных жителей и изъяты 41 оставленная в водоеме браконьерами сетка, 21 вентерь, 53 килограмма рыбы (карась серебристый).

«На обоих нарушителей правил рыбной ловли мы составили админпротоколы в соответствии с ч.4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (грубое нарушение правил рыболовства), и теперь на мужчин ожидает немалый штраф и конфискация запрещенных средств лова, - комментирует ситуацию Сергей Молошный, главный государственный инспектор Сумского рыбоохранного патруля.

Кроме штрафа за незаконный вылов, отмечают правоохранители, нарушителям также начисляется штраф за каждую выловленную рыбу, например, судака - 510 грн, сома - 425 грн, щуки - 340 грн, Сазана (карпа) - 306 грн, белого амура - 255 грн, толстолобика - 255, жереха - 255, рыбца обычного - 255, леща - 170, линя - 119, плотвы и синца - 85, красноперки - 68, подуста и плоскирки - 34, карася, окуня и верховодки - 17 грн.

Работники полиции призывают граждан быть сознательными и беречь природу. И помнить, что выловленная рыба, убитого животное, забитая птица или сорвана редкое растение - это многочисленные и безвозвратные потери в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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