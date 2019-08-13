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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18582

На Сумщине полиция разыскивает мать с тремя детьми

Все они жители Шостки. 27-летняя Елена Карпенко вместе со своими детьми Анастасией, 2009 г.р., Дмитрием, 2012 г.р. и Анной, 2014 г.р.

29 августа текущего года около восьми часов утра ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

На вид женщине 25-30 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, глаза серо-голубые. Особые приметы: на подбородке небольшой шрам.

Ее трое детей также имеют русые волосы, серо-голубые глаза, на подбородках «ямочки».

Карпенко Анастасии на вид 9-11 лет, рост 120-125 см, плотного телосложения. Особые приметы: может передвигаться на костылях или хромать.

Дмитрию Карпенко на вид 6-7 лет, рост 100-105 см. Особые приметы: на голове в районе теменной области имеет шрам размером 2-3 см.

Анне Карпенко вид 4-5 лет, рост 50-70 см, среднего телосложения.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске сообщить в Шосткинского отдела полиции, или по тел. (05449) 2-14-47, 7-26-55 или 102, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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