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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:391114

В Сумах произошло тройное ДТП

Сегодня, 6 сентября, около 8:40 на улице Харьковской (район «Мануфактуры») произошла авария с участием трех автомобилей.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуба, автомобили «Шкода», «ВАЗ» и «Москвич» в результате аварии получили небольшие повреждения, поэтому водители договорились между собой, пишет СТС.

«Материальный ущерб был нанесен незначительный, и, когда полиция приехала, водители отказались от оформления материалов ДТП», - сообщил Олег Сологуб.

Право Дтп

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