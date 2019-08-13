В Сумах произошло тройное ДТП Сегодня, 6 сентября, около 8:40 на улице Харьковской (район «Мануфактуры») произошла авария с участием трех автомобилей.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуба, автомобили «Шкода», «ВАЗ» и «Москвич» в результате аварии получили небольшие повреждения, поэтому водители договорились между собой, пишет СТС.

«Материальный ущерб был нанесен незначительный, и, когда полиция приехала, водители отказались от оформления материалов ДТП», - сообщил Олег Сологуб.