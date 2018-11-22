Верховная Рада выплатила нардепу от Сумщины почти 200 тысяч за неиспользованный отпуск Об этом стало известно из сообщения нардепа Андрея Деркача о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подал в НАПК.

Как отмечается в сообщении, зарегистрированном 28 августа, в Аппарате Верховной Рады Украины нардеп получил 195 277 грн компенсации за неиспользованный отпуск, пишет sumy.today.