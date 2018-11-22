Верховная Рада выплатила нардепу от Сумщины почти 200 тысяч за неиспользованный отпуск

Как отмечается в сообщении, зарегистрированном 28 августа, в Аппарате Верховной Рады Украины нардеп получил 195 277 грн компенсации за неиспользованный отпуск, пишет sumy.today.
В округе № 159 (Глухов) посчитано уже 100% протоколов....
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет вытсавлять своих кандидатов в округах № 159 и 160....
Люди из окружения народного депутата от Сумщины Андрея Деркача в течение 2014-2019 гг. получили в частную собственность земельные участки площадью...
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС....
Сегодня, 22 ноября, Верховная Рада проголосовала за законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение...