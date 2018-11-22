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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:511207

Верховная Рада выплатила нардепу от Сумщины почти 200 тысяч за неиспользованный отпуск

Об этом стало известно из сообщения нардепа Андрея Деркача о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подал в НАПК.

Как отмечается в сообщении, зарегистрированном 28 августа, в Аппарате Верховной Рады Украины нардеп получил 195 277 грн компенсации за неиспользованный отпуск, пишет sumy.today.

Политика Андрей Деркач

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