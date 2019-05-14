На заседание по делу зампрокурора Сумщины не явилась сторона обвинения

Однако в связи с неявкой прокурора заседание отложено на 10 октября.
Г-н Маслюк обвиняется в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности, из которого усматривается, что он находился на лечении с 3 по 6 января 2017 года (ч.4 ст. 358 УК Украины). Сам же прокурор был в это время в Буковеле.
Напомним, что на 11 сентября назначено рассмотрение другого дела по г-ну Маслюку. Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа, а именно листка нетрудоспособности за август 2017 года (ч.4 ст. 358 УК Украины). Тогда он числился в женской палате сумской больницы на лечении, сам же был на курорте в Яремче.
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