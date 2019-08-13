Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55508

Сумами катался водитель под кайфом (видео)

Документы с признаками подделки и, вероятно, наркотическое вещество обнаружили патрульные у водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

На улице Троицкой за нарушение ПДД патрульные остановили водителя автомобиля Chery Kimo. Общаясь с мужчиной, патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Инспекторы обратились с требованием предоставить для проверки документы. Когда гражданин открыл сумку, то полицейские увидели в ней, вероятно, наркотическое вещество и различные ампулы. Не растерялся и сам гражданин - он хотел скрыть ее в автомобиле, однако стражи порядка задержали его.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

После этого, 35-летний водитель предоставил инспекторам для проверки водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения по поводу его действительности. Никаких голограмм и элементов защиты, а также вклеенная фотография - такие признаки подделки обнаружили стражи порядка. Во время визуального осмотра, в транспортном средстве, дополнительно, было обнаружено вещество, вероятно, наркотического происхождения.

Что касается самого водителя, то в медицинском учреждении он решил сдать анализ биосред на содержание наркотических веществ.

Через несколько дней стражи порядка получили медицинское заключение, которое подтвердило, что на момент управления автомобилем водитель находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому на него составили админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.

По факту выявленных неизвестных веществ открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Право Наркотики Под кайфом Поддельные документы Пьяный за рулем

По тематике

Вчера 14:52

В Ахтырке полицейские задержали наркодилера

Жителя Ахтырки работники полиции разоблачили во время сбыта наркотика наркозависимому....

03.09.2019 17:02

На Сумщине дали 8 лет за сбыт наркотиков

К 8 годам лишения свободы осужден ахтырчанин за незаконный оборот наркотических средств....

03.09.2019 13:33

В Глухове пьяный водитель пытался подкупить копов

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель, чтобы избежать административной ответственности, предложил полицейским «решить вопрос» за 5000 гривен....

Сумские патрульные задержали мужчину с альфа-солью
30.08.2019 15:36

Сумские патрульные задержали мужчину с альфа-солью

Во время патрулирования улицы Космической, экипаж роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции заметил подозрительного гражданина, который резко изменил направление движения....

Сумские копы остановили пьяного вдрызг мотоциклиста без прав
30.08.2019 15:17

Сумские копы остановили пьяного вдрызг мотоциклиста без прав

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя мотоцикла, содержание алкоголя в крови которого превышал норму в 10 раз....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.