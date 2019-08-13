Сумами катался водитель под кайфом (видео) Документы с признаками подделки и, вероятно, наркотическое вещество обнаружили патрульные у водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

На улице Троицкой за нарушение ПДД патрульные остановили водителя автомобиля Chery Kimo. Общаясь с мужчиной, патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Инспекторы обратились с требованием предоставить для проверки документы. Когда гражданин открыл сумку, то полицейские увидели в ней, вероятно, наркотическое вещество и различные ампулы. Не растерялся и сам гражданин - он хотел скрыть ее в автомобиле, однако стражи порядка задержали его.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

После этого, 35-летний водитель предоставил инспекторам для проверки водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения по поводу его действительности. Никаких голограмм и элементов защиты, а также вклеенная фотография - такие признаки подделки обнаружили стражи порядка. Во время визуального осмотра, в транспортном средстве, дополнительно, было обнаружено вещество, вероятно, наркотического происхождения.

Что касается самого водителя, то в медицинском учреждении он решил сдать анализ биосред на содержание наркотических веществ.

Через несколько дней стражи порядка получили медицинское заключение, которое подтвердило, что на момент управления автомобилем водитель находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому на него составили админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.

По факту выявленных неизвестных веществ открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.