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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Учительница английского языка с Сумщины вошла в ТОП-10 учителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2019

Оксана Мироняк, учительница английского языка Ахтырской ООШ №1 - в ТОП-10 учителей Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2019.

По информации Ахтырского городского совета, Оксана Мироняк преподает английский язык уже более 30 лет. Ее ученики имеют высокие знания и достижения: сдают международные тестирования IELTS на уровень С2, побеждают во всеукраинских и международных олимпиадах и конкурсах, участвуют в международных программах и проектах при поддержке ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Совета Европы, Правительства США и др. Они также посещают зарубежные фестивали и учебные программы в Польше, Чехии, Великобритании и других странах Европы.

Справка: Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей. Имеет целью отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важную роль педагогов в Украине. Национальную премию в 2017 году основала ГС «Освитория» после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Общество Английский язык Образование Учитель

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