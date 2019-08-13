На Сумщині створили унікальний туристичний об’єкт, щоб «ніколи знову»

Наразі у світі існує лише два туристичні об’єкти такого типу: «Бункер оборони Кенінгсберга під командуванням Ляша» та бункер в місті Конотоп. Екскурсії будуть організовані таким чином, щоб передати нащадкам пам'ять про те, яку неймовірну ціну українці сплатили за мир і свободу.
Експозиція побудована за хронологічно-тематичним принципом і складається з 5 розділів: «Довоєнна історії аеродрому та Конотопської повітряної школи», «Оборона Конотопа в 1941 році та табори військовополонених на території міста», «Німецький командний пункт», «Німецький радіовузол», «Житлова кімната німецьких військових та резервні приміщення».
Відкриття експозиції відбудеться 7 вересня о 13:00 за адресою: Конотопський міський краєзнавчий музей ім. О.Лазаревського «Музей авіації», 1-й провулок вулиці Рябошапка,1/1, місто Конотоп. Графік роботи в інші дні: вівторок-неділя з 8.00 до 17.00, понеділок – вихідний день.
Довідково. Командний бункер Люфтваффе збудований у місті Конотоп в часи Другої світової війни німецькими військами для забезпечення захисту свого командування. У бункері розміщувався резервний командний пункт з всіма притаманними йому приміщеннями: кімната командування, радіовузол, резервна дизель генераторна, кімната відпочинку особового складу та приміщення для збереження паперів. Бункер забезпечений індивідуальною вентиляцією та опаленням.
Люфтваффе – повітряні сили Збройних сил Третього Рейху, що існував з 1933 до 1945 року в нацистській Німеччині. Призначався для ведення повітряної війни, повітряної розвідки, забезпечення панування в повітрі, захисту від ударів з повітря важливих військово-економічних районів (об'єктів) та угруповань наземних військ вермахту, завдання ураження об'єктам противника, підтримки з повітря сухопутних військ, флоту, десантування і перевезення військ та матеріальних засобів повітрям.
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