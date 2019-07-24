В субботу центр города перекроют

С 9:00 до 14:00 по Покровской площади (проезд от перекрестка Покровская площадь - ул. Герасима Кондратьева до ул. Гагарина).
С 14:00 до 22:00 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка Покровская площадь - ул. Герасима Кондратьева в направлении перекрестка ул. Герасима Кондратьева - пер. Академический).
С 12:15 до завершения парада байкеров, муниципальной техники, ретроавтомобилей (ограничение лишь во время сопровождения) по ул. Прокофьева (от перекрестка ул. Прокофьева - ул. 20 лет Победы - ул. Герасима Кондратьева в направлении перекрестка ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская), по ул. Петропавловская (в направлении перекрестка ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная), по Покровской площади (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина), по улице Героев Сумщины (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая), по ул. Набережная реки Сумки к въезду на площадь Независимости).
Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.
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