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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24306

В субботу центр города перекроют

7 сентября, во время мероприятий по случаю 364-й годовщины со дня основания города Сумы, будет ограничено движение.

С 9:00 до 14:00 по Покровской площади (проезд от перекрестка Покровская площадь - ул. Герасима Кондратьева до ул. Гагарина).

С 14:00 до 22:00 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка Покровская площадь - ул. Герасима Кондратьева в направлении перекрестка ул. Герасима Кондратьева - пер. Академический).

С 12:15 до завершения парада байкеров, муниципальной техники, ретроавтомобилей (ограничение лишь во время сопровождения) по ул. Прокофьева (от перекрестка ул. Прокофьева - ул. 20 лет Победы - ул. Герасима Кондратьева в направлении перекрестка ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская), по ул. Петропавловская (в направлении перекрестка ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная), по Покровской площади (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина), по улице Героев Сумщины (в направлении перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая), по ул. Набережная реки Сумки к въезду на площадь Независимости).

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.

Общество Ограничение движения

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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