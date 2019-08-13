Под Глуховом чуть не перевернулась фура Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошла сегодня утром.

Как сообщают очевидцы событий, у предприятия «Росток-Холдинг» перед с. Ивановка Глуховского района фура накренилась на бок, наполовину съехав в кювет. Подробности происшествия выясняются.

Стоит отметить, что на этом участке пути уже не впервые перекидываются грузовые транспортные средства и происходят ДТП с фатальными последствиями, пишет hlukhiv.info.