Спалювання сухої рослинності не лише шкідливе, а й протизаконне З настанням осені на городах, полях, присадибних ділянках розпочинається прибирання бур’яну, бадилля рослин, опалого листя, стерні.

На жаль, чимало господарів не знаходять нічого кращого, як спалити це бадилля і бур’яни. У такому випадку добрі наміри при наведенні чистоти і порядку можуть мати згубні наслідки як для довкілля, так і здоров’я людей, повідомляє управління Держекоінспекції в Сумській області.

Проте, випалювання сухої рослинності має згубний вплив на стан навколишнього природного середовища і призводить до забруднення атмосферного повітря, знищення місць гніздування птахів, місць перебування та знаходження тварин, усього видового складу тваринного та рослинного світу, знищує мікрофлору ґрунтів, погіршує їх структуру та збіднює ґрунти, посилює процеси водної та вітрової ерозії земель, що призводить до деградації ґрунтів та інших негативних наслідків.

Випалювання стерні, сухої рослинності може призвести до пожеж у лісосмугах, лісах, завдаючи великої шкоди природному середовищу.

Згідно статті 39 Закону України “Про тваринний світ” та статті 27 Закону України “Про рослинний світ” випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише у разі господарської необхідності за дозволом територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, при умові дотримання відповідних умов.

Однак на даний час вищевказаний порядок не затверджений. А тому будь-які дії щодо спалювання сухої рослинності вважаються самовільними та протиправними.

За порушення вимог законодавства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння тягнуть за собою накладення штрафу:

- на громадян - від десяти (170 грн.) до двадцяти (340 грн.) неоподаткову ваних мінімумів доходів громадян

- на посадових осіб - від п'ятдесяти (850 грн.) до сімдесяти (1190 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу

- на громадян від двадцяти (340 грн.) до сорока (680 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- на посадових осіб - від сімдесяти (1190 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, Державною екологічною інспекцією у Сумській області за спалювання сухої рослинності згідно ст. 77-1 КУпАП протягом січня-серпня 2019 року до адміністративної відповідальності притягнено 25 осіб на суму штрафів 7242 грн.

Крім того, згідно ст.245 Кримінального Кодексу України за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу порушник може нести і кримінальну відповідальність.

Державна екологічна інспекція у Сумській області закликає громадян дотримуватись вимог природоохоронного законодавства та не спалювати рослинні залишки.

Бережіть природу, своє здоров’я та здоров’я оточуючих!