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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36460

Сумская полиция разыскивает пропавшего мужчину

Сумским отделом полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего жителя Белополья Нестеренко Андрея Валерьевича, 1986 г.р.

Мужчина работает в г. Сумы. Последний раз его видели в областном центре 4 сентября текущего года.

На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 193 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, бритая, кожа загорелая. Был одет в футболку мятного цвета с надписью на груди «Michigan», светло-синие джинсы, кроссовки (сеткой) черного цвета с вставками красного цвета. С собой имел коричневую сумку небольшого размера. Особые приметы: на руке в районе локтя шрам от укуса собаки.

Мужчина может управлять автомобилем ВАЗ 2107, белого цвета, госномер ВМ1647ВЕ, номер кузова ХТА 210700 №0704830. На транспортном средстве тонированные стекла, на заднем лобовом стекле надпись белого цвета на английском языке. Крышка багажника поцарапана справа у фары.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Нестеренко А.В. Просят сообщить в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, или по телефонам дежурной части отдела: 61-17-92, 0504071647, 0958689306 или с мобильного бесплатно 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести

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