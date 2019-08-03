Сумская полиция разыскивает пропавшего мужчину

Мужчина работает в г. Сумы. Последний раз его видели в областном центре 4 сентября текущего года.
На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 193 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, бритая, кожа загорелая. Был одет в футболку мятного цвета с надписью на груди «Michigan», светло-синие джинсы, кроссовки (сеткой) черного цвета с вставками красного цвета. С собой имел коричневую сумку небольшого размера. Особые приметы: на руке в районе локтя шрам от укуса собаки.
Мужчина может управлять автомобилем ВАЗ 2107, белого цвета, госномер ВМ1647ВЕ, номер кузова ХТА 210700 №0704830. На транспортном средстве тонированные стекла, на заднем лобовом стекле надпись белого цвета на английском языке. Крышка багажника поцарапана справа у фары.
Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Нестеренко А.В. Просят сообщить в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, или по телефонам дежурной части отдела: 61-17-92, 0504071647, 0958689306 или с мобильного бесплатно 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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