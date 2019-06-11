Прокурора Сумщины уволили

На основании статьи 9 и 41 Закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сегодня, 6 сентября, уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним: с января 2015 года прокурором Сумской области был Виталий Матвийчук.
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