Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04500

Прокурора Сумщины уволили

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

На основании статьи 9 и 41 Закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сегодня, 6 сентября, уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним: с января 2015 года прокурором Сумской области был Виталий Матвийчук.

Право Виталий Матвийчук Прокуратура Сумской области Увольнение

По тематике

Мэр Сум лишился одного зама
28.08.2019 14:48

Мэр Сум лишился одного зама

Заммэра Сум Ольга Волошина уволилась с должности....

В Сумах департамент инфраструктуры лишился руководителя
19.08.2019 09:10

В Сумах департамент инфраструктуры лишился руководителя

Эдуард Велитченко ушел с должности директора департамента инфраструктуры по соглашению сторон....

09.07.2019 21:11

Зеленский уволил 5 глав райгосадминистраций на Сумщине

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений об увольнении глав районных государственных администраций....

Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям
26.06.2019 15:07

Битва петиций: сумчане просят не увольнять заммэра, прославившегося своим отношением к геям

На сайте онлайн-петиций собирают подписи две противоположны обращения «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!» и «О недопустимости отставки...

Президент уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА
11.06.2019 16:07

Президент уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА

Президент Украины подписал указ №373 / 2019 «Об увольнении Н.Клочко с должности председателя Сумской областной государственной администрации»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.