В центре Сум произошло ДТП (видео) В центре Сум возле фонтана Садко произошло ДТП.

Водитель ЗАЗ-Daewoo не предоставил преимущество в движении Volkswagen Caddy, что и привело к ДТП.

Патрульные составили на него административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.