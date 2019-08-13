В центре Сум произошло ДТП (видео)

Водитель ЗАЗ-Daewoo не предоставил преимущество в движении Volkswagen Caddy, что и привело к ДТП.
Патрульные составили на него административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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