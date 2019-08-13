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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:40385

В центре Конотопа произошло жуткое ДТП: двое пострадали (фото)

В центре Конотопа, на перекрестке улиц Красной Калины и Александровской столкнулись авто ВАЗ 2114 и BMW на иностранном регистрации под управлением конотопчан 1989 и 1990 годов рождения соответственно.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ двигался по главной дороге в направлении центра города. В этот момент водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил последнем преимущества в движении и допустил столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения в виде множественных переломов ребер, ушиба грудной клетки и травм головы и был госпитализирован в Конотопскую центральную районную больницу. Его 33-летняя пассажирка получила незначительные повреждения и от госпитализации отказалась.

Водитель BMW не пострадал, к тому же по внешним признакам, в момент столкновения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия следователями назначен ряд экспертиз в рамках уголовного производства, открытого по данному факту, по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Кроме этого, у обоих участников ДТП взяты образцы крови для соответствующего анализа на наличие в ней алкоголя.

Транспортные средства пока помещены на спецплощадку в Конотопского отдела полиции, продолжается досудебное следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Дтп Конотоп

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