В центре Конотопа произошло жуткое ДТП: двое пострадали (фото)

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ двигался по главной дороге в направлении центра города. В этот момент водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил последнем преимущества в движении и допустил столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения в виде множественных переломов ребер, ушиба грудной клетки и травм головы и был госпитализирован в Конотопскую центральную районную больницу. Его 33-летняя пассажирка получила незначительные повреждения и от госпитализации отказалась.
Водитель BMW не пострадал, к тому же по внешним признакам, в момент столкновения он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия следователями назначен ряд экспертиз в рамках уголовного производства, открытого по данному факту, по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Кроме этого, у обоих участников ДТП взяты образцы крови для соответствующего анализа на наличие в ней алкоголя.
Транспортные средства пока помещены на спецплощадку в Конотопского отдела полиции, продолжается досудебное следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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