Богдан – дома! Освобожденный военнопленный Кремля, уроженец Сумщины Богдан Небылица вернулся в Украину.

24 военнопленных украинских моряков вернулись домой. Среди них - уроженец Шосткинского района, командир боевого катера «Никополь» Богдан Небылица. Самолет с освобожденными приземлился в аэропорту «Борисполь». Там моряков встречали представители власти, родственники, друзья, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Отец Богдана Павел рассказал, что сейчас его сын на реабилитации:

«Сейчас эмоции прошли уже. Ощущение реальности пришло. Сейчас мы в военном госпитале в Киеве, положили на обследование и реабилитацию, у каждого своя палата, свой врач, сейчас ребята здесь. Ему сейчас лекарства дают, я вижу, что состояние его... не очень».

Кроме военнопленных, прилетело еще 11 политзаключенных, среди них - Олег Сенцов, Владимир Балух и Павел Гриб. Всего в Украину прибыло 35 пленных Кремля. Координатор группы защиты моряков Николай Полозов сообщил, что Россия освободила украинских военнопленных моряков из-под стражи под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Напомним: украинских моряков задержали российские пограничники в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В плену украинцы провели 10 месяцев. Им грозило до 6 лет за решеткой.