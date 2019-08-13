На Сумщине горел газопровод (фото) 6 августа в 23:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на вспомогательном газопроводе в поле на расстоянии 2 км от с. Анастасиевка Роменского района.

На место происшествия были направлены дежурные караулы 7-й и 14-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что на вспомогательном газопроводе нефтяной скважины происходит факельное горение газового конденсата под давлением 40 атмосфер. На начальной стадии возгорания, было принято решение об охлаждении скважины из нескольких стволов. Для ликвидации чрезвычайной ситуации по повышенному номеру вызова срочно были привлечены Сумской сводный отряд Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

После перекрытия подачи газа было принято решение о ликвидации горения способом пенной атаки с помощью трех пеногенераторов ГПС 600.

В 6:45 пожар был локализован, а в 07:00 горение газового фонтана полностью ликвидировано.

На месте происшествия работала аварийная бригада «Полтавской военизированной части по ликвидации и предупреждению нефтегазовых фонтанов» ПАО «Укрнафта» и мобильная оперативная группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всего на тушение было привлечено 70 человек и 24 единицы техники, из них от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 53 человека личного состава и 14 единиц техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.