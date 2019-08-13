«Альянс» снова разгромил одесситов Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе уже в ТОП-4 своей группы во второй лиге.

8 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге. В группе Б липоводолинский «Альянс» играл в Одессе против местной команды «Реал Фарма».

Игра прошла под диктовку гостей, которые уже к перерыву вели с крупным счетом (отличились Руслан Писный, Ярослав Сидоренко и Владислав Шарай). Во втором тайме липоводилинцы добавили еще два мяча – Фарид Сулейман и снова Руслан Писный.

В итоге 0:5 – вторая подряд крупная победа сумчан над одесситами (напомним: в предыдущем туре они обыграли «Черноморец-2» дома 4:0 ).

После 8 туров у «Альянса» 14 очков и четвертое место в турнирной таблице. Выше «Кристалл» (Херсон) – 19, «Горняк» (Кривой Рог) и «ВПК-Агро» (Днепропетровская обл.) – 16.

В следующем туре, 14 сентября, «Альянс» сыграет дома с «Горняком».