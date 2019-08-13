Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:13378

«Альянс» снова разгромил одесситов

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе уже в ТОП-4 своей группы во второй лиге.

8 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге. В группе Б липоводолинский «Альянс» играл в Одессе против местной команды «Реал Фарма».

Игра прошла под диктовку гостей, которые уже к перерыву вели с крупным счетом (отличились Руслан Писный, Ярослав Сидоренко и Владислав Шарай). Во втором тайме липоводилинцы добавили еще два мяча – Фарид Сулейман  и снова Руслан Писный.

В итоге 0:5 – вторая подряд крупная победа сумчан над одесситами (напомним: в предыдущем туре они обыграли «Черноморец-2» дома 4:0 ).

После 8 туров у «Альянса» 14 очков и четвертое место в турнирной таблице. Выше «Кристалл» (Херсон) – 19, «Горняк» (Кривой Рог) и «ВПК-Агро» (Днепропетровская обл.) – 16.

В следующем туре, 14 сентября, «Альянс» сыграет дома с «Горняком».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 11-го тура
06.09.2019 10:59

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 11-го тура

6-7 сентября будут сыграны матчи 11-го тура в чемпионате области по футболу....

05.09.2019 14:58

Глуховские футболисты вылетели из кубка Украины

Глуховский «Велетень» проиграл и второй матч первого раунда кубка Украины по футболу среди аматоров....

«Альянс» разгромил аутсайдера второй лиги (видео)
05.09.2019 10:28

«Альянс» разгромил аутсайдера второй лиги (видео)

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе уже в пятерке....

Сумские аматоры проиграли в кубке
04.09.2019 11:55

Сумские аматоры проиграли в кубке

3 сентября прошел матч предварительного раунда кубка Украины по футболу среди аматоров....

«Альянс» примет одесситов
03.09.2019 17:50

«Альянс» примет одесситов

Единственный представитель Сумщины во второй лиге сыграет в среду, 4 сентября, в Сумах матч 7-го тура чемпионата Украины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.