Включат ли тепло в домах сумчан?

- «Сумытеплоэнерго» завершает плановые ремонты на оборудовании ТЭЦ, котельных, повышающих насосных станциях, центральных тепловых пунктах и тепловых сетях, - начала поведала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Целостный имущественный комплекс будет вовремя подготовлен к отопительному сезону.
- На Котельной Северного промузла в стадии завершения работы по подготовке к отопительному сезону, - сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – Есть некоторые еще вопросы, но технически Котельная к началу отопительного сезона будет готова. Сейчас в Киеве решается вопрос с номинацией на газ. Есть уверенность, что все будет готово. Работаем с потребителями по приемке домов.
- Какая ситуация с технической подготовкой котельной? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Нормальная ситуация. В принципе, сейчас прорабатываем вопросы, связанные с пуском котельной, и при наличии номинации, мы включимся в работу.
Напомним: две недели назад обсуждали подготовку жилого фонда, департамент инфраструктуры раскритиковал сумские жэки за подготовку домов к отопительному сезону. Сегодня вопрос не поднимался…
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