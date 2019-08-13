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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44602

Включат ли тепло в домах сумчан?

Вопрос подготовки города к отопительному сезону обсуждался сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

- «Сумытеплоэнерго» завершает плановые ремонты на оборудовании ТЭЦ, котельных, повышающих насосных станциях, центральных тепловых пунктах и тепловых сетях, - начала поведала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Целостный имущественный комплекс будет вовремя подготовлен к отопительному сезону.

- На Котельной Северного промузла в стадии завершения работы по подготовке к отопительному сезону, - сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – Есть некоторые еще вопросы, но технически Котельная к началу отопительного сезона будет готова. Сейчас в Киеве решается вопрос с номинацией на газ. Есть уверенность, что все будет готово. Работаем с потребителями по приемке домов.

- Какая ситуация с технической подготовкой котельной? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Нормальная ситуация. В принципе, сейчас прорабатываем вопросы, связанные с пуском котельной, и при наличии номинации, мы включимся в работу.

Напомним: две недели назад обсуждали подготовку жилого фонда, департамент инфраструктуры раскритиковал сумские жэки за подготовку домов к отопительному сезону. Сегодня вопрос не поднимался…

Общество Отопительный сезон

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