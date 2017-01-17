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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49303

В следующем году в Сумах хотят установить полсотни детских площадок

На следующий год хотят запланировать установку 50-60 детских площадок по городу.

Об этом сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Мы изучаем все обращения граждан, депутатские запросы, петиции, и на сегодня формируем бюджетный запрос на следующий год, - доложил он.

- Сколько планируете? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Эта число постоянно варьируется, сейчас могу сказать, что есть потребность в установки где-то 50-60 площадок.

- Хорошо, мы уже четвертый год это делаем, правда, в этом году уменьшили число площадок до 20, так как рекорд был в прошлом году, но давайте так, чтобы мы не устанавливали по несколько площадок в одном дворе – сначала мы, потом депутат за депутатские деньги. В ноябре доложите, сколько нужно средств.

Общество Детская площадка

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