В следующем году в Сумах хотят установить полсотни детских площадок

Об этом сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
- Мы изучаем все обращения граждан, депутатские запросы, петиции, и на сегодня формируем бюджетный запрос на следующий год, - доложил он.
- Сколько планируете? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Эта число постоянно варьируется, сейчас могу сказать, что есть потребность в установки где-то 50-60 площадок.
- Хорошо, мы уже четвертый год это делаем, правда, в этом году уменьшили число площадок до 20, так как рекорд был в прошлом году, но давайте так, чтобы мы не устанавливали по несколько площадок в одном дворе – сначала мы, потом депутат за депутатские деньги. В ноябре доложите, сколько нужно средств.
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