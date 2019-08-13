«Укрзалізниця» изменила название станции Смородино

Многие люди не знают, что станция Смородино находится непосредственно в городе Тростянец и из-за, по их мнению, отсутствия транспортного сообщения откладывают свою поездку в город.
Сейчас в Украине насчитывается 20 населенных пунктов с названием Тростянец, но при этом ни один из них не имеет железнодорожного вокзала или станции со своим названием. Поэтому предложение Тростянецкого городского совета было изменить название станции Смородино на Тростянец-Смородино. С 8 сентября на ресурсах «Укрзалізниці» начала использоваться новое название.
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