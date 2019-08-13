«Укрзалізниця» изменила название станции Смородино Еще в 2018 году депутатский корпус Тростянецкого городского совета обратился к «Укрзаліизниці» с вопросом переименования станции Смородино, ведь это создает большие неудобства туристам, которые хотят посетить город.

Многие люди не знают, что станция Смородино находится непосредственно в городе Тростянец и из-за, по их мнению, отсутствия транспортного сообщения откладывают свою поездку в город.

Сейчас в Украине насчитывается 20 населенных пунктов с названием Тростянец, но при этом ни один из них не имеет железнодорожного вокзала или станции со своим названием. Поэтому предложение Тростянецкого городского совета было изменить название станции Смородино на Тростянец-Смородино. С 8 сентября на ресурсах «Укрзалізниці» начала использоваться новое название.