Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03564

«Укрзалізниця» изменила название станции Смородино

Еще в 2018 году депутатский корпус Тростянецкого городского совета обратился к «Укрзаліизниці» с вопросом переименования станции Смородино, ведь это создает большие неудобства туристам, которые хотят посетить город.

Многие люди не знают, что станция Смородино находится непосредственно в городе Тростянец и из-за, по их мнению, отсутствия транспортного сообщения откладывают свою поездку в город.

Сейчас в Украине насчитывается 20 населенных пунктов с названием Тростянец, но при этом ни один из них не имеет железнодорожного вокзала или станции со своим названием. Поэтому предложение Тростянецкого городского совета было изменить название станции Смородино на Тростянец-Смородино. С 8 сентября на ресурсах «Укрзалізниці» начала использоваться новое название.

Общество Тростянец Укрзалізниця

По тематике

Тростянец посетила семья Кенигов
03.09.2019 11:10

Тростянец посетила семья Кенигов

Леопольд Кениг - петербургский немец, сахарозаводчик, купец первой гильдии, член императорского Вольного экономического общества оставил огромный след в истории Тростянца....

28.08.2019 16:12

Тростянчанин обокрал работодателя и родную мать

Соблазнился молодой человек на чужие продукты и деньги, а у матери украл два мобильных терминала....

21.08.2019 15:18

Жительница Сумщины «спасла» дочь из полиции за 14 тысяч

Злоумышленники действовали по распространенной схеме обмана - дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и нужно заплатить деньги за «положительное решение» вопроса....

В Тростянце ремонтируют коммунальную гостиницу
20.08.2019 13:29

В Тростянце ремонтируют коммунальную гостиницу

Поток туристов летом в отеле «Элегия», расположенном в Тростянце по ул. Заводской, ежегодно растет....

В Тростянце завершились биатлонные соревнования
19.08.2019 11:47

В Тростянце завершились биатлонные соревнования

18 августа в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.