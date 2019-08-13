В Конотопе спасатели ликвидировали пожар на территории частного сектора 8 сентября, в 22:26 к спасателям поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Серафимовича горит деревянная хозяйственная постройка.

На место выехал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил здание, существовала угроза переброски пламени рядом расположенную другую хозяйственную постройку. В 22:38 пожар удалось локализовать, в 22:53 ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня.

В результате пожара повреждено хозяйственную постройку по всей площади, а также вещи домашнего обихода.

Всего на месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.