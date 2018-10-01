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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16851

В Сумах дом с голубями продают в 40 раз дороже, чем купили

Помещение на Соборной выставили на продажу за 140 тыс. долларов.

Сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в мэрии в очередной раз обсуждали вопрос ремонта фасадов в центре города.

- А дом с голубями? Собственника нашли?– в очередной раз поинтересовался мэр Сум александр Лысенко.

- Да, выставил на продажу, - ответили его подчиненные.

- Ну, может, кто купит, да приведет в порядок, раз этот не хочет.

- 140 тысяч долларов.

- 100 тысяч за помещение, 40 – за голубей, - пошутил начальник УКСа Виталий Шилов.

- Интересная арифметика: купили у города за 68 тысяч гривен, продают за 140 тыс. долларов.

Общество Фасады Соборной

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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