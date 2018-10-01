В Сумах дом с голубями продают в 40 раз дороже, чем купили Помещение на Соборной выставили на продажу за 140 тыс. долларов.

Сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в мэрии в очередной раз обсуждали вопрос ремонта фасадов в центре города.

- А дом с голубями? Собственника нашли?– в очередной раз поинтересовался мэр Сум александр Лысенко.

- Да, выставил на продажу, - ответили его подчиненные.

- Ну, может, кто купит, да приведет в порядок, раз этот не хочет.

- 140 тысяч долларов.

- 100 тысяч за помещение, 40 – за голубей, - пошутил начальник УКСа Виталий Шилов.

- Интересная арифметика: купили у города за 68 тысяч гривен, продают за 140 тыс. долларов.