В Сумах дом с голубями продают в 40 раз дороже, чем купили

Сегодня, 9 сентября, на аппаратном совещании в мэрии в очередной раз обсуждали вопрос ремонта фасадов в центре города.
- А дом с голубями? Собственника нашли?– в очередной раз поинтересовался мэр Сум александр Лысенко.
- Да, выставил на продажу, - ответили его подчиненные.
- Ну, может, кто купит, да приведет в порядок, раз этот не хочет.
- 140 тысяч долларов.
- 100 тысяч за помещение, 40 – за голубей, - пошутил начальник УКСа Виталий Шилов.
- Интересная арифметика: купили у города за 68 тысяч гривен, продают за 140 тыс. долларов.
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