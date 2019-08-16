Под Ахтыркой вспыхнул «Фольксваген» 8 августа в г. Ахтырка на трассе «Ахтырка - Харьков» загорелся автомобиль «Фольксваген».

О пожаре сообщил владелец, который во время движения увидел дым из-под панели приборов. Пожарные быстро потушили огнь, не допустив полного уничтожения легковушки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа из числа работников Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причины возгораний устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.