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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37535

Под Ахтыркой вспыхнул «Фольксваген»

8 августа в г. Ахтырка на трассе «Ахтырка - Харьков» загорелся автомобиль «Фольксваген».

О пожаре сообщил владелец, который во время движения увидел дым из-под панели приборов. Пожарные быстро потушили огнь, не допустив полного уничтожения легковушки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа из числа работников Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причины возгораний устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ахтырка Пожар

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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