Под Ахтыркой вспыхнул «Фольксваген»

О пожаре сообщил владелец, который во время движения увидел дым из-под панели приборов. Пожарные быстро потушили огнь, не допустив полного уничтожения легковушки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа из числа работников Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причины возгораний устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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