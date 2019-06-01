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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах минимально отремонтировали подходы к школам

Сегодня, 9 сентября, департамент инфраструктуры отчитался о проделанных работах по ремонту подходов к школам, детсадам и больницам.

- На сегодня во время текущего ремонт дорог по городу выполнены такие объекты: дорога по ул. Интернационалистов к КУ «Берегиня», также найдены дополнительные средства, чтобы обустроить и тротуары с обеих сторон; ремонт дороги по ул. Августовской к школе № 21; по пер. Безымянный – школа № 25; ул. Нижнесыроватская – детсад № 12; ул. Горького – сделана подъездная дорога к школе № 10; капитальный ремонт тротуара по ул. Марко Вовчок от ул. Нижнесыроватская до ДК «Химик» - к больнице № 5; капремонт тротуара по ул. Ивана Сирко – к детской поликлинике; по ул. Ремесленной – к больнице № 4; по УЛ. Александра Анищенко – возле школы № 4. Если еще останутся средства, еще есть где проводить работы, - доложил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

Однако, оказалось, что не все тротуары доделаны до конца. Например, возле «Берегини» сделали, а дальше тротуар к Центру научно-технического творчества молодежи, который находится в том же здании, засыпали гранотсевом, по которому невозможно проехать мамам с колясками. Здесь же находится и школа № 17. По ул. Александра Анищенко тротуар еще не доделан – с одной стороны еще до ремонта выкопали яму «Сумытеплоэнерго», с другой стороны стоит забор вдоль дома, на котором ремонтируют кровлю. Также тротуар на ул. Августовской сделан только с одной стороны, а с другой – находится новый детсад, которым так гордится мэр Сум, но подход к нему просто ужасный. Об этом сообщили жительницы Сум, которые пришли на аппаратное совещание.

Общество Подходы к школам

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