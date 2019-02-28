Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

Сумские борцы завоевали больше 20 медалей, став лучшей среди молодежи до 18 лет.
Медали завоевали:
До 12 лет:
1 место - Богомаз Иван (40кг)
2 место - Паныч Александр (65кг)
3 место - Обух Владимир (60кг)
До 14 лет:
1 место -Дижевский Никита (60кг)
2 место - Михайленко Вася (65кг)
3 место -Худяков Владимир (35кг)
3 место - Пелипейченко Никита (40кг)
3 место -Охрименко Никита (50кг)
Команда (стенка на стенку) - 3 место (Охрименко, Дижевский, Михайленко, Загайный Вячеслав)
До 16 лет:
1 место - Котов Дмитрий (85кг)
2 место - Блидарь Данил (65кг)
3 место - Козырь Максим (55кг)
3 место -Дижевский Никита (65кг)
3 место - Пономаренко Вадим (75кг)
Команда - 3 место (Пономаренко, Блидарь, Дижевский, Котов)
До 18 лет:
1 место - Пономаренко Вадим (70кг)
2 место - Козырь Максим (60кг)
2 место - Котов Дмитрий (90кг)
3 место -Дижевский Никита (60кг)
Тренеры: Александр и Сергей Скварчи.
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