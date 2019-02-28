Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины 6-8 сентября в Харькове проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров, юношей и детей.

Сумские борцы завоевали больше 20 медалей, став лучшей среди молодежи до 18 лет. Медали завоевали: До 12 лет: 1 место - Богомаз Иван (40кг) 2 место - Паныч Александр (65кг) 3 место - Обух Владимир (60кг) До 14 лет: 1 место -Дижевский Никита (60кг) 2 место - Михайленко Вася (65кг) 3 место -Худяков Владимир (35кг) 3 место - Пелипейченко Никита (40кг) 3 место -Охрименко Никита (50кг) Команда (стенка на стенку) - 3 место (Охрименко, Дижевский, Михайленко, Загайный Вячеслав) До 16 лет: 1 место - Котов Дмитрий (85кг) 2 место - Блидарь Данил (65кг) 3 место - Козырь Максим (55кг) 3 место -Дижевский Никита (65кг) 3 место - Пономаренко Вадим (75кг) Команда - 3 место (Пономаренко, Блидарь, Дижевский, Котов) До 18 лет: 1 место - Пономаренко Вадим (70кг) 2 место - Козырь Максим (60кг) 2 место - Котов Дмитрий (90кг) 3 место -Дижевский Никита (60кг) Тренеры: Александр и Сергей Скварчи. Чемпионы и вице-чемпионы завоевали право участвовать в чемпионате Европы по сумо (26-29.09, Будапешт, Венгрия).