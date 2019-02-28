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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20176

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

6-8 сентября в Харькове проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров, юношей и детей.

Сумские борцы завоевали больше 20 медалей, став лучшей среди молодежи до 18 лет.

Медали завоевали:

До 12 лет:

1 место - Богомаз Иван (40кг)

2 место - Паныч Александр (65кг)

3 место - Обух Владимир (60кг)

До 14 лет:

1 место -Дижевский Никита (60кг)

2 место - Михайленко Вася (65кг)

3 место -Худяков Владимир (35кг)

3 место - Пелипейченко Никита (40кг)

3 место -Охрименко Никита (50кг)

Команда (стенка на стенку) - 3 место (Охрименко, Дижевский, Михайленко, Загайный Вячеслав)

До 16 лет:

1 место - Котов Дмитрий (85кг)

2 место - Блидарь Данил (65кг)

3 место - Козырь Максим (55кг)

3 место -Дижевский Никита (65кг)

3 место - Пономаренко Вадим (75кг)

Команда - 3 место (Пономаренко, Блидарь, Дижевский, Котов)

До 18 лет:

1 место - Пономаренко Вадим (70кг)

2 место - Козырь Максим (60кг)

2 место - Котов Дмитрий (90кг)

3 место -Дижевский Никита (60кг)

Тренеры: Александр и Сергей Скварчи.

Чемпионы и вице-чемпионы завоевали право участвовать в чемпионате Европы по сумо (26-29.09, Будапешт, Венгрия).

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