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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21508

У Сумах на День міста встановили рекорд

У День міста у Сумах зафіксували і новий національний рекорд зі створення найдовшої витинанки.

За три місяці три сумські майстрині Любов Ярцова, Ярослава Мудрова та Аліна Свирид створили витинанку довжиною 30 м. Як повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, раніше були дві спроби встановити подібний рекорд.  Такий намір мали Кременчук, де зробили витинанку довжиною 2 м, та Дніпро, де замахнулись на 12 м, але успіху досягли лише Суми.

Побачити найбільшу в Україні витинанку можна в ТРЦ «Мануфактура». Як повідомив директор закладу Володимир Лободін, паперове диво може перебувати у ТРЦ, доки його авторки не вирішать по-іншому.

Общество Витинанки Книга рекордов Украины

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