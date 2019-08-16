В Тростянце открыли инклюзивно-ресурсный центр

В этом заведении будут предоставлять комплексную психолого-педагогическую оценку развития детей и всестороннюю помощь в целях их социальной адаптации к реальным условиям жизни. Специалисты будут обеспечивать методическое, психологическое, дефектологическое, логопедическое сопровождение ученикам.
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