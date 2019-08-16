Сумщина пока не готова к отопительному сезону Готовность объектов социальной сферы и инфраструктуры Сумщины к отопительному сезону составляет к 83%.

По состоянию на 9 сентября готовность объектов социальной сферы и инфраструктуры области составляет 83% при необходимой норме 80%. Запаса угля на теплогенерирующих предприятиях (81% от потребности) достаточно для своевременного начала отопительного сезона. Об этом доложил временно исполняющей обязанности председателя облгосадминистрации Ирине Купрейчик во время аппаратного совещания директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой.

Жилищное хозяйство Сумщины подготовлено к зиме на 79%, тепловое хозяйство - 80%, водопроводное и канализационное хозяйство - 82%, общеобразовательные учебные заведения - 85%, дошкольные учебные заведения - 89%.

Вместе с тем на совещании было отмечено, что приближается последний срок получения в инспекциях Госэнергонадзора в Сумской области актов готовности объектов к работе в осенне-зимний период. Указанные акты должны быть подготовлены и подписаны до 15 сентября и в первую очередь на всех социально важных объектах.

Ирина Купрейчик заслушала отдельные города и и районы области по подготовке к зиме. В частности, руководство города Ахтырка утверждает, что все коммунальные учреждения уже имеют на руках акты готовности; Великописаревский район завершает подготовку к зиме и отчитывается об отсутствии проблем с этим; в Ямпольском районе уже 58% дров заготовлено для отопления образовательных учреждений и работы продолжаются.