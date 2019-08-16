На Сумщине из-за воров загорелась нефтескважина

Ночью 7 сентября в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение от ведущего специалиста ВБ Ахтырского нефтепромыслового района о том, что вблизи с. Анастасовка Роменского района, на скважине №121 возник пожар. На место происшествия выехали руководство, следственно-оперативная группа отдела полиции, экспертная служба.
Пожар произошел в поле на законсервированной скважине Анастасовского месторождения «Ахтырканефтогаза». Данная скважина не эксплуатируется около полутора лет. Огонь полностью уничтожил автомобиль КамАЗ, который там находился, и техническое оборудование скважины. В полиции данное событие квалифицировали по ч.3 ст.292 УК Украины «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к пожару, значительному загрязнению окружающей среды или иные тяжким последствиям». По всем признакам пожар возник при попытке несанкционированного отбора нефтепродуктов. В полиции же начали мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к указанному уголовному преступлению.
«Во время проведения соответствующих следственных и оперативно-розыскных действий была разоблачена преступная группа, члены которой ночью пытались совершить кражу нефтепродуктов из вышеупомянутой скважины, - комментирует Вадим Дзюбинский, и.о. начальника ГУНП области - одного из них мы уже задержали. Это местный житель, 1976 года рождения. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание его сообщников».
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Согласно действующему законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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