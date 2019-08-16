Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26372

Сумские пограничники в поезде обнаружили скрытый груз одежды и продуктов

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в межпотолочном пространстве кухни вагона-ресторана обнаружил 7 сумок с товарами народного потребления: шубы, платья и продукты питания.

Владельцем груза оказались официант вагона-ресторана, 47-летний граждане Молдовы.

Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники

По тематике

03.09.2019 15:47

На Сумщине гражданин Украины предлагал пограничникам взятку

2 сентября в пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Украины, 1978 года рождения....

На Сумщине перекрыли канал переправки нелегалов через границу (видео)
28.08.2019 11:48

На Сумщине перекрыли канал переправки нелегалов через границу (видео)

На Сумщине прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу....

На Сумщине пограничники обнаружили авто, находящееся в международном розыске
26.08.2019 13:09

На Сумщине пограничники обнаружили авто, находящееся в международном розыске

25 августа пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, находившееся в международном розыске....

23.08.2019 14:48

Армянин предлагал сумским пограничникам взятку

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Армении, 1990 года рождения....

На Сумщине у границы пограничники нашли парашюты
22.08.2019 09:01

На Сумщине у границы пограничники нашли парашюты

Утром 21 августа в рамках проведения специальной пограничной операции «Граница-2019», пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.