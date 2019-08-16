Сумские пограничники в поезде обнаружили скрытый груз одежды и продуктов

В ходе осмотра поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в межпотолочном пространстве кухни вагона-ресторана обнаружил 7 сумок с товарами народного потребления: шубы, платья и продукты питания.
Владельцем груза оказались официант вагона-ресторана, 47-летний граждане Молдовы.
Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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