В Сумах пьяный водитель без прав въехал в забор (видео) Четыре административных материала составили патрульные на пьяного виновника ДТП.

Рано утром инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Батуринской в Сумах. Уже на месте происшествия патрульные увидели поврежденный автомобиль Seat Cordoba, водитель которого въехал в забор частного дома.

Вблизи находилась заявительница, а также мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Как установили патрульные, это были водитель и пассажирка легковушки. К счастью, ни один из них телесных повреждений не получил.

Патрульные выяснили, что 26-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей знакомой, а потом сел за руль автомобиля. Однако, во время движения, он не учел безопасную скорость и допустил наезд на забор.

«Да... Документов на автомобиль нет. Водительского тоже нет. Еще пьян. И что?»- без лишних вопросов водитель сам все рассказал стражам порядка.

В дальнейшем гражданин начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью в сторону жителей улицы и угрожать им, поэтому инспекторы применили к нему наручники.

В присутствии двух свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на него четыре административных материалы:

- ст. 124 КУоАП: совершение дорожно-транспортного происшествия;

- ч. 1 ст. 130 КУоАП: отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения;

- ч. 1 ст. 126 КУоАП: управление транспортным средством без соответствующих документов;

- ч. 2 ст. 126 КУоАП: управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Во время визуального осмотра автомобиля, в багажнике, патрульные обнаружили устройство для употребления, вероятно, наркотических веществ. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.