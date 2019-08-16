В Сумах пьяный водитель без прав въехал в забор (видео)

Рано утром инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Батуринской в Сумах. Уже на месте происшествия патрульные увидели поврежденный автомобиль Seat Cordoba, водитель которого въехал в забор частного дома.
Вблизи находилась заявительница, а также мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Как установили патрульные, это были водитель и пассажирка легковушки. К счастью, ни один из них телесных повреждений не получил.
Патрульные выяснили, что 26-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей знакомой, а потом сел за руль автомобиля. Однако, во время движения, он не учел безопасную скорость и допустил наезд на забор.
«Да... Документов на автомобиль нет. Водительского тоже нет. Еще пьян. И что?»- без лишних вопросов водитель сам все рассказал стражам порядка.
В дальнейшем гражданин начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью в сторону жителей улицы и угрожать им, поэтому инспекторы применили к нему наручники.
В присутствии двух свидетелей мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Патрульные составили на него четыре административных материалы:
- ст. 124 КУоАП: совершение дорожно-транспортного происшествия;
- ч. 1 ст. 130 КУоАП: отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения;
- ч. 1 ст. 126 КУоАП: управление транспортным средством без соответствующих документов;
- ч. 2 ст. 126 КУоАП: управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.
Во время визуального осмотра автомобиля, в багажнике, патрульные обнаружили устройство для употребления, вероятно, наркотических веществ. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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