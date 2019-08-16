Нижнее Песчаное осталось без воды

Из-за порыва водосети диаметром 100 мм по ул. Выгонопоселенская, 2 сегодня, 9 сентября, с 13:30 прекращена подача воды в дома с.Нижнее Песчаное.
После устранения водопроводной аварии водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на улице Интернационалистов....