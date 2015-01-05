Прокурора Сумщины перед увольнением наградили Приказом Генпрокурора Украины за длительную и безупречную службу в органах прокуратуры прокурор Сумской области Виталий Матвийчук награжден высшей наградой - нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины».

9 сентября в торжественной обстановке Виталию Анатольевичу вручили награду, после чего он сообщил, что написал заявление об увольнении с должности прокурора области и органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

«В правоохранительных органах я работаю с 1989 г.,- сказал Виталий Матвийчук, - сегодня я генерал, прокурор области, хотя начинал с патрулирования улиц в составе отрядов добровольной дружины. Но пришло время посмотреть на жизнь с другой стороны. Поэтому благодарю каждого из вас и весь коллектив прокуратуры, ведь именно благодаря вам удавалось реализовывать амбициозные планы и замыслы… Знаю точно, что главное - иметь в жизни цель и стремиться к ней… Надеюсь, что во всех начатых уголовных производствах будут приняты справедливые решения. Также желаю всем достойно пройти те испытания, которые вас ожидают в скором времени».

Напомним: приказом Генпрокурора от 6 сентября Виталий Матвийчук, занимавший должность прокурора Сумской области с 2015 г. уволен с 10 сентября. Этим же приказом уволены еще семь областных прокуроров.